東方日報A1：自斷經脈　人財兩失　香港死得

香港內、外不通關3年，因政治紛爭、移民潮及疫情重創等因素，加上新加坡等鄰近地區近期推出新工作簽證計劃，延攬外國專才，導致本港人才危機愈來愈大！香港優才及專才協會昨日表示，本港人才政策較鄰近地區遜色，人才流失嚴重，促特區政府在下月公布的《施政報告》提出挽留人才的系統性建議。本報翻查政府統計處「2027年人力資源推算」報告，發現政府原預計5年後香港會出現17萬勞動力短缺，若加上過去兩年移民潮流失13萬人、不通關導致不少人才避免來港，以第二季勞動人口數據推算的5年後缺口，則高逾30萬人。有學者估計，除非往後政策出現明顯轉變，否則勞動力供應不足的問題會不斷擴大，尤其是資訊科技（IT）及建造業等界別。

政府於2019年公布了「2027年人力資源推算」報告，該報告是以2017年人口及經濟數據推算10年後的人力資源。當時估計香港人力供應（不包括外傭）會由2017年的364萬人，上升至2019至2022年間約367萬人至368萬人的水平。經審視人口老化和生育率低等因素後，推算2027年人力需求為373.96萬人，同年的人力供應推算只有356.99萬人，換言之屆時人力資源供求會出現缺口，即勞動人口尚差16.97萬人。

3年過去，上述報告的推算基礎因為連串禍事大不同。早前統計處公布了2022年第二季預測，揭開移民潮及疫情下人才往來停頓對本港勞動力人口的打擊，本港勞動力人口年中已降至343.1萬人，這個數字較政府的2027年推算報告減少了約25萬人。若2027年的人力需求繼續維持373.96萬人，屆時的勞動力缺口便高逾30萬人。

香港優才及專才協會昨日向政府提交「引才、聚才、用才、留才」的建議，要求政府審視本港產業及人才分布，制訂全面人才政策。包括擴大「來港易」適用範圍，目前「來港易」僅適用於14日內不曾到過香港、廣東省或澳門以外其他地區的內地人士，建議參照「回港易」標準，擴大內地來港求學、探親、商務及會展人士豁免檢疫的適用範圍；擴大人文關懷通關名額，建議政府繼續增設人文關懷通關的名額和類別，特別是對人才交流，求學工作等，促進兩地人才互通。

協會又建議政府參考科學園「創新斗室」及內地「人才宿舍」概念，興建人才宿舍。並為來港人才置業前提供優惠及舒適的居住空間，減低他們租房的經濟壓力；並設立人才回港資助計劃，鼓勵外流港人回港發展，並在新來港人士在港住滿7年後，向他們退還置業時繳交的印花稅作鼓勵。

協會認為，要應對人才流失，不能再將人才引進的思維局限於簽證問題，政府應設立專責部門或委託專責官員，全面且完善地檢討香港的人才政策，系統統籌目前特區政府人力資源相關工作，並抓緊國家發展的契機，制訂本港未來產業發展藍圖和布局，提出具針對性的產業人才培養和引進策略，同時加強香港人才制度建設，為香港長遠發展的人才儲備作出全面系統規劃。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，本港勞動人口轉變與政策互相牽引帶動息息相關。本港現今的政治、社會以至營商環境均出現重大轉變，加上新冠疫情來襲幾年，至今通關無期，綜合各因素下，無論本地或外來人才均對本港缺乏信心，因而選擇離開或拒絕前來，認為往後政策若出現明顯轉變，或可收窄差距，否則人才流失缺口只會不斷擴大。

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