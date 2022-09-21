港府稱環保署接洽回收廠另選址營運　喵坊斥科技園未正面回應

紙包盒的回收廠獲環保署通知可申請政府短期土地搬廠，全港唯一處理雜紙、紙包盒的回收廠「喵坊Mil Mill」，惟不獲政府全資擁有的科技園公司續約元朗創新園的用地，租約年底結束。喵坊昨晚(20日)再於社交專頁表示，上周與科技園開會時，兩位創辦人已向對方清楚表述，喵坊於2018年承租時，認知相關租址能夠維持至少營運6年以上。

貼文又提到，曾向科技園提出的3大問題，其一，詢問園方會否給予2至3年寬限期，以延續香港回收及方便搬遷。若不能，綠在區區會否停止紙盒回收，或是把飲品盒送往堆填區；其二，科技園能否與環境保護署斡旋，協助喵坊進駐「環保園」？如不能，為何環境保護署只能提供「環保園」以外地皮；其三，元朗創新園是否不再招納主打「環保回收」企業進駐，惟現時仍未獲得正面回應。

港府早前表示，環保署已接觸及提供協助，包括提供幾個地方，供廠方選擇繼續營運。環保政策方面，政府支持回收業運作，本港亦有環保園支持相關工作。惟土地的整個社會關注的議題。港府在支持環保工作的同時，亦要平衡不同行業的發展。