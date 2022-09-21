疫情有望受控　促港府為復常鋪路　金冬雁：最小代價換最好效果

港大4名專家早前發表聯合文章提到，Omicron的毒性大大降低，社區基本已建立防重症屏障，本港有條件實現以檢測代替隔離的「0+7」方案，甚至更進取的方案，加速邁向復常。有份撰文的港大醫學院生物化學系教授金冬雁今早(21日)在電台節目表示，目前本地新冠病毒即時有效繁殖率已低過1，即一個人傳染少於一個人，疫情最怕出現超級傳播，目前本港沒有超級傳播的土壤，即使學校有學生受感染，人數亦不多，相信假以時日新冠疫情可以受控，不會再出現大爆發。至於何時取消口罩令，他認為戴口罩的代價不大，既可防新冠亦可防流感，可等待度過此波疫情及今個冬季再考慮。

金冬雁認為，本港疫情出現跌勢，預料單日確診數字不太可能清零，新增確診會維持在1,000至2,000宗水平。他認為，目前的主流病毒株是OmicronBA.5，有別於早前流行的BA.2，應該視為第6波疫情，但政府認為是第5波餘波，專家不想爭議。他又提到，現時有不同的手段應對疫情，包括推動疫苗接種、新冠口服藥、院舍長者「逆向隔離」措施等，不可能出現類似今年2、3月時(第5波高峰)的爆發情況。

根據5月份的研究顯示，約9成港人對新冠病毒有較好的中和抗體，金冬雁認為本港有條件實施「0+7」檢疫，甚至更進取的方案，加速復常。他認為復常措施可逐步推行，例如連續做3日做快速抗原測試，找出確診者的機會達98%，以減少核酸檢測次數，將資源放在更需要的地方，形容是「以最小代價收到最好效果」。