梁栢賢指新冠病毒已成溫和風土病　國際通關漸見曙光

醫管局前行政總裁梁栢賢昨(20日)在個人社交平台上，引述政府專家顧問袁國勇及3名港大學者共同撰寫的文章指，新冠病毒已經從破壞力巨大的烈性傳染病，轉變為較溫和的風土病。香港應先讓完成接種者復常，減少不便，並將資源集中於保護未接種者。梁栢賢認為，以此邏輯及方向，與内地院士李蘭娟等人提出的，適時將新冠病毒感染從現時按甲類傳染病管控，回歸至按乙類傳染病管理之建議不謀而合。依此思路，主要的恒常檢測對象應集中於出現症狀者及高危者，例如未打針之兒童及長者、長期病患者及孕婦等。且不一定要做核酸檢測，上文提到以連續數天抗原檢測，效果相若。

他續指，本港現時新冠病毒已深入社區。常規污水檢測及圍封強檢已經無大實際意義，應該停止，並將寶貴資源用於提高一老一少之疫苗接種率等更具長遠戰略價值之措施。此類檢測應留待研究用途、出現罕見爆發，或於疫情低谷時現早期爆發預兆作爲輔助控疫之手段。國際通關已漸見曙光，但醫療復常，全面復課，恢復各項民生、體育及經濟活動等等，政府和社會各界仍須努力。

政府專家顧問袁國勇在內的4名港大學者近日撰文，首次指出本港自6月起已踏入第6波疫情，認為以現時疫苗接種率及自然感染，估計逾95%人口具防重症免疫屏障，再出現年初般爆發機率很微。文章又指，在疫苗及抗病毒藥物面世後，新冠殺傷力已減弱，並已成為風土病，建議社會應先讓完成接種者復常，逐步取消本地社交距離措施。