政府接復必泰幼童配方認可申請　劉宇隆料有望下月供港

政府已收到復必泰疫苗幼童配方的新冠疫苗認可申請，將會交由疫苗顧問專家委員會審核，以及向醫務衞生局局長提交意見。政府專家顧問劉宇隆今日(21日)在電台節目上透露，估計嬰幼童版復必泰有望下月供港，而6個月至5歲的幼童版復必泰和科興一樣，都要打足3針，首兩針須相隔2個月注射，第3針則要和第2針相隔3個月注射。

劉宇隆又表示，聯合科學委員會及政府的專家委員會，上月已開會認同科興及復必泰兩款疫苗，都可供予低至6個月的嬰幼童接種。今次委員會只是在法定框架下要再確認，他期望很快可完成程序。

對於網上有說法指，新冠疫苗會在幼童身上產生細胞因子風暴，引致死亡。他批評有不想為子女打針的家長，在網上以「似是而非」的證據，散播不盡不實的訊息，以宣傳自己的觀點。至於昨日(20日)公布的一名確診2歲男童危殆，病毒量高，併發腦炎且腦部創傷嚴重，有家長暗指該名男童曾接種不完全滅活的疫苗，他批評是向男童家屬的「傷口撒鹽」。他解釋，男童只打了1針，病毒保護率大約一成。