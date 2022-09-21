近半受訪者斥隔離政策影響生活　3成半人促取消酒店檢疫

本港有望放寬入境隔離政策，由上月起推行的「3+4」方案改為「0+7」，市民普遍支持有關做法。香港城市大學於8月進行調查，了解市民對隔離及檢疫政策的看法，並於今日(21日)發表結果，調查顯示最多受訪者倡議「0+0」隔離方案；對於現時的「3+4」隔離方案，近半受訪者認為有關政策影響生活，各界均促請港府盡快復常。

由城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧領導的團隊，於上月訪問了1,042名20歲或以上的市民，當中44.1%的受訪者認為現時的「3+4」隔離政策能有效控制疫情，惟有49%受訪者認為有關政策對其生活造成不便。酒店強制檢疫日數方面，3成半受訪者選擇0天，即取消酒店強制檢疫，其次是隔離3日，佔22.8%；對於居家醫學監察日數，24.4%受訪者選擇3天，20.2%受訪者選擇7天；而綜合兩項數據，最多受訪者選擇「0+0」方案，即取消所有隔離政策，佔12.2%，其次才是「0+7」及「3+4」，分別佔10.8%及10.1%。

黃懿慧指出，英國、新加坡、日本等國家已調整防疫政策、大幅放寬或取消入境隔離要求，今次調查發現受訪香港市民同樣希望進一步放寬有關措施，與其他地區接軌。團隊建議政府在制訂、推行及宣傳相關政策時，應考慮不同背景市民的需求，使用科學、精準的溝通策略提高特定群體的配合度。