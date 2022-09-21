豪華露營車套票網購騙案本月18宗　受害人多為女性

秋意漸濃，市民紛紛前往郊遊，而豪華露營(Glamping)讓人輕鬆出走大自然，在露營車外享受星空，近年成為情侶和一家大細假日消閒的熱門活動。然而，由本月初至今(21日)，警方已接報至少18宗關於豪華露營車套票的網購騙案，受害人大部分是33至65歲的女性，平均損失近3,000港元。

截至今日，過去一周最常成為行騙幌子的高危貨品，首三位分別是露營車/酒店套票、海鮮及電子遊戲機/遊戲產品，其餘依次為傢俬/家庭用品、手袋、玩具模型、演唱會/主題公園門票、智能電話、手錶及電腦/平板電腦。而一周內出現過的詐騙專頁，包括Cloud-Map俱樂部、Daily-use sundry goods shop、Hong Kong Hotel、NeevGlobal、Share 日韓精品代購、SUMO 惠購小店、Zakka雜貨士多及遊玩樂。

警方指出，一般豪華露營的營運者均設有網頁，讓客戶在線上查詢可預訂日期和價錢，並詳細介紹各項設施和收費、惡劣天氣安排等，建議市民到有關網頁了解詳程，並透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品，如有懷疑就切勿付款。