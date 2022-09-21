取消檢疫僅方便外遊　逾300間旅社倒閉　旅議會料0+3仍難助復甦

近日政府表示積極考慮把「3+4」入境檢疫措施，放寬至「0+7」。不過，旅遊業議會總幹事楊淑芬今日(21日)在電台節目上指出，即使政府早前已推出「3+4」，議會收到多一倍外遊相關查詢，惟只有約2成人選擇出發外遊。她認為，只要當局仍要求旅客登機前持有48小時內核酸無染疫證明，入境檢疫縮減至「0+3」都未必對業界有幫助，不會有消閒旅客來港，認為措施只助港人外遊。

楊續指，疫情下旅遊業生意慘淡，目前已有逾300間旅行社倒閉，多數為大型老字號旅行社，旗下有逾百名員工。很多相關旅遊界從業員已轉行，她擔心通關後較難找回人手，期望政府幫助「保人才」。議會最近也與教育局開會，希望當局推出措施鼓勵年輕人入行。另外，她期望政府能有序縮減入境檢疫要求至「0+7」、「0+3」，甚至取消所有檢疫措施。

至於以香港為母港之一的大型郵輪「海洋光譜號」，年初因應港府延長郵輪停運而調往新加坡，楊透露，議會曾與有關部門開會，郵輪公司於會上提出希望取消熔斷機制，又曾去信醫衞局跟進，惟至今尚未收到回覆。她指，「海洋光譜號」行程已計劃至2024年，代表2024年首季前，都不會再選擇本港作為母港。她表示當局考慮時間愈久，本港便一直不會納入其停泊計劃內，故促請政府盡快回應。