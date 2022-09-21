入住率跌至約5成　9檢疫酒店「跳船」　逾4000房間受影響

入境檢疫放寬至「0+7」的呼聲日高，指定檢疫酒店或將完成歷史任務。本港8月中實施「3+4」檢疫政策後，入境人數未大幅上升，更因酒店檢疫期縮短需求減少，整體入住率僅約5成。政府最新名單顯示，再多2家酒店會提早退出計劃，包括灣仔諾富特世紀酒店及尖沙咀金域假日酒店。由於政府與指定檢疫酒店簽訂的合約容許雙方可提出提前解約，故早前已先後有7間酒店於10月初或之前相繼退出計劃。其後雖有多一間酒店加入，但仍令參與酒店的數量由高峰時期有68間減至62間，至10月中更會進一步減至60間。換言之，有9間檢疫酒店退出計劃。

灣仔諾富特世紀酒店於10月15日起停任指定檢疫酒店，餐廳及客房於10月18日回復正常運作；尖沙咀金域假日酒店則於10月19日起停止指定檢疫酒店的營運，於10月26日起恢復正常營業。另外，已有參與今輪計劃的酒店鐵定不加入新一輪計劃，包括黃竹坑海洋公園萬豪酒店已開放11月的房間和宅度假套餐供市民預訂。

醫務衞生局表示，截至昨日，有9間酒店因不同原因已經或將會提前退出計劃，涉及約4,200個房間。計及9月中一間新加入酒店，參與第8輪計劃的酒店有60間，合共提供約2.25萬個房間，大部分酒店的房間供應仍然十分充裕。此外，政府早前發信邀請約2,000間酒店或旅館申請第9輪計劃，已於9月16日截止，共61間酒店提交申請，政府正展開評估。