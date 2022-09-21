電子支付搭城巴5屯門新路線　逢周一周二半價　2蚊優惠除外

城巴之前投得屯門54區的路線，搶攻新界西。城巴今日(21日)表示，下周一(26日)起除了開辦新過海線950，連接屯門及灣仔，並會加強50、55及56號線於繁忙時段的班次。城巴續指，當日起至10月25日的周一及周二，5條屯門新路線輪流推出半價優惠，例如本月26及27日，使用電子支付工具乘坐50號線，就可享半價優惠。另外，九龍巴士公司一共16部新一代純電動單層巴士正式投入服務，並將於周六(24日)起服務213M線(安泰來往藍田站)，為第7條獲批行駛新電動巴士的路線。

城巴表示，由9月26日起至10月25日，每逢周一及二，將於指定屯門區路線提供半價乘車優惠，覆蓋屯門五條新路線，包括50、50M、55、56及950號線，凡使用成人、學生或小童八達通的乘客，或以其他城巴支援的電子支付工具，均可享半價乘車優惠。不過「2元優惠計劃」的乘客並不能享用優惠。

九巴繼1、1A、6、11D、14B及203C號線共六條市區路線，新一代電巴將於本周六(24日)起服務213M線(安泰來往藍田站)。於213M線電動巴士首航當日，九巴將會向乘搭該路線電動巴士的乘客送出精美禮物，內含一套三款的限量版電動巴士襟章，以及註明編號的乘搭證書，以作紀念。電巴襟章一套三款，分別有電巴車頭和兩側的造型，並寫有「Go Green」、「Go Clean」和「Green Mobility」，代表電巴集環保、潔淨能源和綠色運輸的嶄新乘車體驗。禮品數量有限，送完即止，想收集證書及襟章，便要留意213M線電動巴士首航日的班次：由安泰開出：12:35、13:15、13:55、14:25、15:05、15:45、16:35、18:41、19:25。