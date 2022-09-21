逾半受訪者促撤酒店檢疫　組織籲預留「逆向隔離」名額予商務客

近日有意見認為特區政府應盡快放寬入境檢疫措施，將原本的「3+4」轉為「0+7」，新青年論壇早前以電話訪問1,052名香港市民，有54.3%受訪市民傾向贊成取消現行酒店強制檢疫安排。新青年論壇同時呼籲政府不要走「回頭路」收緊防疫政策，希望能盡快向市民說明未來復常藍圖，令生活恢復正常。

新青年論壇在本月7日至17日以電話隨機抽樣，成功訪問1,052名18歲以上香港市民，了解他們放寬現行入境酒店檢疫、學校停止面授課堂、限制食肆堂食及落實逆向隔離方案等防疫措施的意見。調查結果顯示，仍有逾半受訪市民擔心受感染。新青年論壇召集人鄧咏駿表示，與7月25日至29日進行的同類型民調進行比較，傾向擔心受感染的受訪市民比例有輕微下降，反映市民擔憂受感染的情緒有所回落。有54.3%的受訪市民傾向贊成取消現行的海外入境香港人士的酒店強制檢疫安排。對於「逆向隔離」措施，即港人赴內地前於香港完成隔離再以閉環形式進入深圳以免除內地隔離，對於該方案有逾七成受訪市民表示支持。而對於停止面授課堂和收緊食肆堂食等防疫措施，有逾六成市民表示反對。

新青年論壇顧問龐愛蘭就此提出7項建議，包括呼籲政府盡快落實「0+7」方案，並建議在實施該方案初期，政府可保留入境人士仍須持有疫苗接種紀錄和上機前的核酸檢測陰性紀錄，同時維持入境後須在機場禁區進行核酸檢測及快速抗原監測採樣及等候有關結果的安排。她同時建議，對於從內地來港及返港人士，可在來港前3至4日持續做快速檢測，直到來港後再進行核酸採樣。另外，建議可參考現行的「人文關懷通關名額」安排，協助有迫切需要及特殊照顧人士使用隔離措施，政府亦應為本地及國際商務人士預留一定「逆向隔離」通關名額。