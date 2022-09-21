反電騙行動月內拘173人　涉款7.5億元　假冒衞生署成「熱門」

上月21日至本月18日，警方展開代號「高岸」 的打擊電話騙案行動，一共偵破386宗電話騙案，當中涉款高達7.5億港元，並以「欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕127男46女(13歲至72歲)，包括銀行戶口持有人、假特務及找換店東主等，部分人有黑社會背景，另成功凍結逾2,300萬港元犯罪得益。警方表示，今年首7個月共錄得956宗電騙案，較去年同期上升6成，牽涉騙款高達4.7億港元；案件中有6成屬假冒官員騙案，所涉款項約4.5億港元，佔電騙案總金額約9成半，其中尤以假冒衞生署的升幅最為顯著。東九龍總區刑事部聯同財富情報及調查科、商罪科和各個警區針對情況採取上述大規模行動，並分析連串電騙案的數據，亦揭發電話號碼「+852」開首的境外詐騙來電最為常見，今年截至7月已佔6成，並繼續呈現升勢。

警方除了向內地及海外執法機關作情報交流，亦與通訊事務管理局辦公室和本地多間電訊商探討杜絕電騙案的方法，調查過程中，亦留意到犯罪集團覷準疫情下經濟轉差，借「搵快錢」作招徠，吸納不同背景、階層的人士，指使他們處理及接收騙款，以及出租或售賣銀行戶口，而該些騙案多會聘用年輕人協助洗黑錢或充當「特務」，是次最年輕的被捕人士僅得13歲，正是懷疑受到朋友招攬，以每次1,500至3,000港元報酬協助交收「猜猜我是誰」騙款，最終東窗事發，落入警方埋伏被捕。此外，從今年2月開始，警方察覺騙徒會假冒衞生署或衞生防護中心的職員來電，他們會訛稱市民確診或違反防疫條例，從而套取銀行戶口號碼等個人資料，更有騙徒會向受害人發放連結，趁機盜取網上銀行登入資料。

騙徒掌握市民憂心疫情的心理缺口，誘騙受害人墮入圈套，情況引人關注。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，衞生署不時接獲市民舉報，表示收到佯裝署方職員的詐騙電話，內容涉及個案追蹤、隔雜和檢疫安排等，情況近日更日趨嚴重，影響市民對衞生署來電的信任程度，對抗疫效率帶來負面影響。他歸納騙徒的行騙手法，首先是假扮來自衞生署的預錄語音，案例中有行騙電話是以「+852」或「+800」開頭，再加上真實的疫苗接種計劃查詢電話號碼「2125 2125」，對方會訛稱市民之前登記的資料紀錄有誤，未能接種第3針，再將電話轉駁予「內地執法人員」，進一步騙取個資；其次，騙徒會用通訊軟件Whatsapp發出訊息，冒充疫情中心的職員，指出透過大數據檢查，得悉市民疑為密切接觸者，要求市民加入騙徒的Whatsapp以作核對用途。第三，假扮衞生署人員直接來電或電郵，內容或會牽涉新冠病毒的管制物品和郵寄物品等，當中騙徒甚至會以真實查詢電話和地址，混合虛構人員的名稱及工作編號作詐騙。

歐家榮提醒，衞生署聯絡市民時，會提供相關資料以核實雙方的身份，至於收集的資料一般涉及流行病學調查及密切接觸者追蹤，不會要求市民提供任何敏感或財務相關的資料。市民倘對來電者身份存疑，可致電衞生防護中心熱線查核，如收到懷疑虛假電話，切勿跟隨來電者提出的任何指示，應向警方舉報。