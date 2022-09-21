專責小組呈免轉介治療建議書　逾3000物理治療師符合要求

政府擬修例容許患者免醫生轉介接受物理治療及職業治療等服務。衞生署轄下物理治療師管理委員會成立的專責工作小組，經醫生、物理治療師及病人組織代表磋商後達成共識，近日向委員會呈交建議書審批。建議書提出，免轉介物理治療只適用於基層醫療服務對象，求診者須簽署同意書。至於未獲醫學診斷的病人，在治療10次或30天後，須持有轉介信方可繼續，也不可在半年內就同一問題接受物理治療等。

另外，提供免轉介服務的物理治療師，須持有不少於2,000小時、相當於約一年的臨床經驗，也須接受強制持續專業進修。身兼工作小組成員的物理治療學會會長彭耀宗表示，現時有約3,100名從業員符合小組要求，期望明年能完成修例，認為愈早實行愈好。即使不少國家無要求提供免轉介服務的物理治療師要滿足一定時數的臨床經驗，但他強調，為平衡各方意見，業界願意接受相關限制。

對於有指物理治療師無法作出醫學診斷，或令病人延誤求醫。彭表示，即使在現行的轉介模式下，物理治療師亦會先為患者診斷，若發現症狀異常，都會轉交醫生處理。