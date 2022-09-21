眼鏡店前董事用假發票騙公司38萬港元　認罪囚5個月

廉政公署早前落案起訴1名零售眼鏡店前董事，指他涉嫌偽造購買眼鏡的發票，並使用它們以詐騙該店共約38萬港元。該前董事被控使用虛假文書及4項偽造帳目罪，案件今天（21日）在觀塘法院再提訊。被告承認全部5項控罪，被判即時入獄5個月。

45歲被告林振邦為瞳點視力前董事兼股東，案發時，是零售眼鏡店瞳點視力及其有關連公司，包括瞳點視力（大圍）有限公司的其中一位董事兼股東，負責管理瞳點視力及有關店舖的日常運作，包括採購眼鏡及簽發支票以支付店舖營運開支。

被告面對5罪，其中1罪指被告於2017年9月至2018年2月期間，使用9張看來由1間供應商開出的發票，意圖誘使瞳點視力（大圍）接受它們為真文書，該9張發票顯示上述供應商已向瞳點視力（大圍）提供約值31萬港元的眼鏡貨品，惟調查發現有關供應商並不存在。另4項控罪指，被告於2018年6月至10月期間，不誠實地捏改4張作為會計用途的發票，涉及總貨款約7.5萬港元，該等發票看來由另1間眼鏡供應商開出，並顯示該供應商已按列明的價格提供發票所述物品。廉署調查發現，該供應商從未供應該4張發票上所列的貨品及發出有關發票。

案件編號：KTCC 1047/2022