猴痘疫苗計劃下月展開　高風險群組10.5起接種

本港在本月初出現首宗猴痘輸入個案，醫管局今日(21日)表示，患者目前已康復並已出院。衞生署今公布，高風險群組接種猴痘疫苗計劃將於10月5日起展開，同月3日起可預約。至於醫護和實驗室工作人員，醫管局和衞生署另會提早於下周一(26日)，分別在醫管局職員診所及衞生署部分診所為其處於高暴露風險的員工接種疫苗。​

衞生防護中心表示，轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，並不建議大規模猴痘疫苗接種計劃，而在上周四(15日)發表更新的暫擬共識建議，當中認為在自願形式下，建議使用第3代疫苗為確診個案的接觸者安排暴露後接種疫苗，以及為高暴露風險人士安排暴露前接種猴痘疫苗。

高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗，包括曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

聯合科學委員會建議須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。按照聯合科學委員會建議的注射方式及現時的疫苗採購量，預期計劃可為12萬人接種疫苗。衞生署轄下6間社會衞生科診所、九龍灣綜合治療中心，以及醫管局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所提供接種服務。另當局亦已預留西貢戶外康樂中心為猴痘確診個案的密切接觸者進行檢疫，以及其他在應變計劃下的預防措施。