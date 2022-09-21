今增5687宗確診　包括156宗輸入個案

第5波新冠肺炎疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(22日)新增5,687宗確診，包括146宗輸入個案。昨日(20日)有4間院舍有新增5宗院友個案，39名院友列密切接觸者須檢疫。張表示，疫情有回穩迹象，有空間檢視入境及社交距離措施。而復必泰兒童配方方面，張表示政府已收到申請，將交由專家委員會審核，並向局長提交意見。

學校方面，今早收到呈報760宗確診個案，涉526間學校，包括647名學生及113名教職員，包括105間幼稚園，222間小學、186間中學，13間特殊學校。過去7日共有383間學校錄得2宗或以上個案。昨日下午至今有10間學校被中心建議停課。李寶椿聯合世界書院共有240名學生，過去一段時間有15名學生確診，確診學生分別住於4間宿舍，同房學生刑密接，全校停課一周。

變種病毒方面，BA.4、BA.5的個案(L452R)於上周六(17日)佔84%，較前一日輕微下跌，估計現時BA.5佔78%。