疏忽過路案耗91日審　上訴庭批原審官與律師俱無盡責

暫委特委裁判官何麗明，2018年審理1宗簡單及最高刑罰為罰款500港元的行人疏忽過路傳票案，卻花上91天才將案審結，最終案中女被告獲判無罪。但她拒絕向被告批出訟費，更批評辯方2名律師誤導法庭及拖延審訊，下令2名律師須支付共約62萬港元訟費給控方。女被告及2名律師就該訟費命令提出上訴，案件最終交由上訴庭3位法官席前處理。上訴庭今天（21日）頒下判詞，批評原審裁判官和控辯雙方都未有盡責，令原本可快速審結的案件要審訊近百天。因上訴庭認為裁判官的裁決可能存有偏見，故下令將其訟費命令撤銷，並重新頒令控辯雙方均未能獲得訟費。

本案上訴人分別是原被控疏忽過路但脫罪的尼泊爾籍女被告Thapa Kamala及原審時代表該被告但被罰支付訟費的大律師梁耀祥及律師侯振輝。高院首席法官潘兆初在判詞指，法庭在考慮整宗審訊的過程後，認為原審裁判官確沒有盡責去管理好審訊，以達致迅速作出公正裁決；控辯雙方亦沒有盡責去協助裁判官。首席法官對要批評裁判官及控辯雙方法律代表感不快，但如不作批評，就有違維護司法制度下的公眾利益之責任。

有關原審裁判官就訟費作出的裁決方面，判詞指出考慮裁判官在處理本案時的行為，包括與上訴方律師的爭執及曾還押上訴人等，均會令他人感到裁判官的訟費命令存有偏見。因此上訴庭下令撤銷原審的訟費令，並就訟費重新作頒令，指上訴人的行為自招嫌疑，故未能獲得訟費，且由於控方亦須就浪費法庭時間一事負責，故亦需自行支付訟費。另外對於梁大狀及侯律師方面，上訴庭亦指示高等法院司法常務官，轉介予大律師公會及律師會，讓2組織考慮是否應該對該2人的表現採取紀律行動。

案件編號：HCMA 309，366/2020