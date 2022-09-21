「和你sing」現場猛衝撞警　無業青年襲警罪成

有網民發起於2019年 12 月 24 日平安夜，在元朗形點商場內舉行「和你sing」集會，最終演變成警民衝突，事後有多人被捕。其中一名案發時19歲男子被控襲警罪受審，今日（21 日）在粉嶺裁判法院被裁定罪成。裁判官陳炳宙指因為案情嚴重，拒絕為被告索取社會服務令報告，但同意辯方求情指應給予年輕人改過自新機會，因此押後案件至10月5日判刑，期間為被告索取勞教中心報告，被告須還押候判。

現年21歲被告周俊榮，報稱無業。他被控於2019年12月24日，在元朗形點II 2樓襲擊警員 7272 曾彼得。辯方求情指被告曾因情緒病3度留醫，有中度抑鬱和焦慮。被告犯案時年輕，他不是預謀襲擊警員，希望法庭給予年輕人改過自新機會，可以為被告索取社會服務令報告。

裁判官裁決時指，現場片段顯示被告在1名防暴警員捉住其友人時拔足狂奔，先後避開多名途人並跑到該曾警員前，曾警員見狀便伸開左右臂，被告之後與曾警員相撞，曾警員被撞倒在地，被告仍沒有停下，繞過曾繼續跑，另一名防暴警員追被告至玻璃圍欄，被告跨過該圍欄跌到商場1樓。裁判官指被告曾稱案發時，其恐慌突襲症復發，令視線模糊，但以上案情可見被告在奔跑時可以避開人群，與其所述病發情況不同。裁判官又指被告不能避開警員的說法不合理，目的是不想被警員捉住，為逃避警員而奔跑，而且他是察覺到警員在面前，合理情況應是減速及停步，故裁定被告是蓄意撞曾警員，襲警罪名成立。

案件編號：FLCC 731/2021