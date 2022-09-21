政Whats噏：舉辦盛事省招牌　黃偉鴻倡方程式賽車

香港作為國際都會，少不免要舉辦一啲大型盛事。香港品牌發展局副主席黃偉鴻認為，即將舉行嘅國際金融領袖投資高峰論壇，以及國際7人欖球賽等活動，固然有助香港重回國際視線，但若要知名度更上層樓，不妨考慮舉辦街知巷聞嘅超級盛事，譬如一級方程式賽車。

黃偉鴻指一級方程式賽車，係全球傳媒都無法忽視嘅體育運動；賽事期間不但舉世注目，更會帶動就業機會，經濟效益難以估量。儘管香港乃彈丸之地，但黃偉鴻認為摩納哥嘅做法值得倣效，即係將城中某幾條街道暫時封閉以闢為賽道；而若果賽道係青馬大橋、觀塘繞道或彌敦道等，香港嘅知名景色就會納入拍攝賽事嘅鏡頭，宣傳效果非常巨大。

鑑於澳門歷年都舉辦三級方程式賽車，所以黃偉鴻強調香港一旦籌辦方程式賽事，就必須係一級方程式賽車，況且香港嘅道路條件亦綽綽有餘。提起近年興起嘅電動方程式(Formula E)，受歡迎程度其實係遠遜引擎轟鳴嘅一級方程式。講到呢度，黃偉鴻表示香港能否舉辦一級方程式賽車，好大程度要視乎環保嘅關卡。