政Whats噏：政黨下一梯隊苦待機會　地區直選有排等　選委議席競爭大

立法會補選雖未有確實時間，但各政黨皆磨拳擦掌，尤其是下一梯隊已有人積極「舉手」，希望有機會躋身議會。除早前有指經民聯青委副主席李超宇有意參選外，最新有指民建聯3人有意「爭出線」，當中包括元朗支部副主席司徒駿軒。

回帶返2019年，時任立法會議員及元朗區議員嘅梁志祥宣布不參選區議會換屆選舉，並交棒予黨友司徒駿軒接棒參選，競逐元朗區天耀選區議席。但礙於社會運動影響，建制派慘敗收場，交棒失敗。3年過去，據了解，司徒駿軒有意加入補選戰團，並獲「師傅」梁志祥以及黨友、立法會議員劉國勳支持。司徒駿軒則表示，如果有服務機會，定會義不容辭，而祥哥亦一向鼓勵年輕人嘗試。

不過要取得參選機會，先要面對黨內競爭。據悉，該黨前油尖旺區議會主席葉傲冬、創新科技及工業局局長政治助理廖添誠嘅太太、葵青區議員郭芙蓉同樣有意出戰補選，兩人近期動作頻頻，落區甚至做民調記者會等。但有意出選嘅3人當中，只有司徒駿軒未曾做過區議員，相較之下似有不及，但佢認為，並非一定要做過區議員，先至了解地區，能夠與不同光譜人士交流亦相當重要。

由於3人均屬地區人士，惟該黨地區直選議席早已「座無虛席」，有指若選制唔變，短時間內都未必有上位機會。而今次立法會4個補選議席均屬選委界別，同地區人士扯不上關係，但又有聲音質疑選委界別為何不可以有地區聲音。

儘管做地區嘅都渴望爭位上，然而預計最終只有一人參選，故難免黨內競逐「出線」。早前有指該黨將舉行新一屆「賢路」人才甄選計劃，相信係用於評核有意參選者表現嘅途徑之一。但有關計劃暫未有進展，舉辦時間仍未有定案。