西環兩女桃色糾紛前傳　「齊人」片段曝光

早前西環堅彌地城海旁，兩女因感情問題爭吵，繼而動武，期間有人出動「鉸剪腳」，最終兩人俱涉「在公眾地方打鬥」被捕。數日後網上流傳一段2分43秒影片，地點為西區卑路乍街近益豐花園對開行人路，片中一男子手拖兩女子攤牌，有網民指片段疑似三角關係前傳。

據悉，涉事兩女分別為正室及二奶，疑為「齊人」男子，當時左手拖住二奶，右手則拖住正室，站在兩女中間，神情無奈、尷尬，正室的親屬站在一旁拍片。影片開首眾人沉默不語，間中丈夫與二奶細聲說話，正室拿出手機撥弄。其後「齊人」向親屬說「你哋返去先啦」，親屬回應「你都知道要返工」；另一親屬則說「你覺得佢可以放心返去咩」。

其後，二奶與親屬說了幾句話後，正室突向二奶說「妳唔好煩住我兩公婆啦」，並拉著丈夫說要回家，更拉開二奶握住丈夫的雙手「佢要走啦」，二奶不捨地從後追趕說「唔好走，你唔好走」，她追上並雙手握「齊人」，「齊人」向二奶說「妳返去休息啦，妳要講都講咗啦」，正室見二奶死纏丈夫，便向二奶說「你哋嘅關係完咗喇，佢要離開啲情慾」，二奶不忿地回應「妳又知」，更向「齊人」撒嬌「唔好走！」，親屬在旁看不過眼說「姣到咁嘅！」，影片亦告結束。