東方日報A1：廢官遺患　惡性循環

香港永無寧日，歸咎於政府「躺平」、廢官遺患導致災害惡性循環！在疫下受困近3年的港人面對嚴苛防疫措施已苦不堪言，而社會上的種種亂象不斷重複發生，毫無「斷尾」，更令市民生活擔驚受怕，睡不安寢。本報歸納出七大惡性循環問題，如毒品氾濫黑幫橫行、滯港的假難民及扎根本地的南亞幫作惡，令本港治安崩壞，警方打擊不力；環境衞生政策不到位，以致鼠患肆虐垃圾滿街等。在民生日常上，在兒童機構或家庭內的虐兒事件無日無之，就連日常駕車外出，同樣危機四伏，街邊大樹倒塌、動物流離失所、郊區動物亂竄，導致車禍頻仍，隨時釀成人命及財物損失。

歷屆政府不作為，對若干問題視若無睹，且任由惡化，促相關部門正視，長遠有必要從根源入手，整頓公務員架構。本報亦對有關問題，一直不吝獻計，提出真知灼見，奉上藍圖以助改善。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，上述問題僅屬冰山一角，而歷屆政府一直無決心解決，甚至視而不見，以致亂象加劇，形成惡成循環。以假難民問題為例，每逢議員關注，當局例必虛應故事，聲稱會加強處理酷刑免遣返聲請，惟枉花數以十億元計的公帑，仍未見改善。與其小修小補，他敦促政府須務實處理問題，達致立竿見影。

陳偉強又指，現屆政府頻強調為工作訂定關鍵績效指標（KPI），相關指標須精準到位，否則毫無意義，問題既無改善，更掀起市民不滿。

他又認為，政府辦事欠缺效率，根源是公務員架構過時，「鐵飯碗」心態導致無動力拚搏，「少做少錯，唔做唔錯」。他批評劃一、機械化的加薪，甚至按年資升職等均非好事，建議改革制度，中高級公務員改以合約制，並物色各界人才投身政府，有能者居之。

本報歸納出七大惡性循環問題如下 :

(1)毒禍氾濫 掃除源頭 宣傳禁毒

本港毒品問題嚴重，流通市面且荼毒青年。單計今年上半年，香港海關於本港機場偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億元毒品。其重量及貨值均多於去年同期。當中，冰毒佔約576公斤，較去年同期上升近12倍。本港毒品愈掃愈有，惟黑社會未見收斂，馬路上隨處可見毒品快餐車，而警方暑假期間進行一連串打擊活動，共拘捕250人，包括20名未成年人士，其中16人涉製毒或販毒，年紀最小只有14歲，情況令人擔憂。

販毒集團為求財，持續擴張勢力，更將「黑手」伸向青少年。本報曾向政府提出多項建議，包括繼禁「大麻二酚」產品，應緊盯毒品市場趨勢，適時檢討和修訂相關法例，並需加重罰則。二是從上游入手，將禁毒前線由在港「堵源截流」推前到在海外開展的「清源斷流」。加強宣傳和教育工作，培養年輕人成為禁毒領袖，透過更「貼地」的方式將禁毒資訊滲透到青少年層面。

(2)碩鼠橫行 智慧捕鼠省公帑

衞生問題一直纏港不休，垃圾滿街，發泡膠箱圍城舉目皆是，而當中的老鼠肆虐更是令政府束手無策。食物環境衞生署去年投放逾7億元公帑滅鼠，捉一隻老鼠平均耗費一萬大元，早前政府加強相關的滅鼠工作，引入新科技如「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」等法，但依然無力制止劣況。本報多次報道本港的鼠患問題，例如秀茂坪街市及大成街街市曾上演「群鼠噬豬殼」；慈雲山亦有鮮肉商店將冰鮮雞放於門外，引來老鼠圍食等等的恐怖場面卻一再發生，近期在牛池灣的茶樓後巷更有大批碩鼠橫行，因此政府現時推行的清潔後巷運動被市民評為「做騷」。本港共錄得16宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，新冠疫情未息若再爆鼠疫，本港衞生堪憂。本報早獻藍圖，倡參考民間智慧以低成本製高效捕鼠器包括在水桶放入鼠餌，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網；並安排被判社服令的刑事犯清理垃圾以節省公帑。另外，本報亦建議政府應檢視現行使用的老鼠藥成效以及擺放位置，以發揮最大的效用。

(3)塌樹危害人車 種植須大小有序

本港塌樹意外頻生，根源是缺乏妥善保養及管理。早前何文田一棵逾30年樹齡、高15米的鳳凰木無預警倒塌，擊中4輛路經車輛，有司機險被砸斃。意外絕非偶然，更揭示多個政府部門失職導致人禍發生。翻查政府資料，單是2018年超強颱風「山竹」來襲，全港共錄得逾6萬宗塌樹個案，多區交通更癱瘓，嚴重影響社會運作。

事實上，本報當時曾向政府獻計，《路邊樹木種植理想藍圖》，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，如與路邊相距6米的範圍，只種植不高於5米的大樹，以避免塌樹會壓到行人或車輛，阻塞交通；靠近路面則種植矮小灌木、小花等，美化環境之餘，亦不阻礙行車視線。惟港府至今仍沒有採納，亦未見有新措施推出，僅每當發生意外，才補鑊檢查、追責。

(4)動物闖街頭 善終園生養死葬

港府長年懶理野生及流浪動物福祉，野豬、牛隻等動物「通街走，無王管」終再釀悲劇。早前有市民駕車駛經大埔時，因閃避3頭橫過馬路的牛隻而急扭軚，導致車輛失控並剷上花槽後翻轉。人禍引致的意外，隨時賠上市民性命及財產。本地野豬問題同樣無改善，漁護署去年11月起推出「殺豬令」，截至今年6月已撲殺超過110隻野豬，被外界廣泛批評做法血腥、不人道，質疑當局錯配資源，以致人、豬未能和平共存。而被寵養的貓狗，當主人移民或厭棄後，就隨意棄養或虐待，令牠們流落街頭。

本報過去曾向政府獻策興建《貓狗善終園》，倡議政府制訂時間表，在港、九、新界覓地興建設施，除了將野豬分開雌雄圈養，直到牠們老死，同時集中接收及處理被虐的流浪貓狗，提供生養死葬「一條龍」服務。藍圖目標是10年內讓流浪動物絕迹街頭，並曾獲立法會審議，惟政府拒絕採納，片面理由指項目涉及大量財政及土地資源。

(5)車禍日日有 加重罰則增阻嚇

本港交通意外日增。據運輸署數據顯示，去年交通意外共17,831宗，按年升16.6%兼創近5年新高；而今年首6個月數字為6,873宗，包括40宗致命交通意外，當中不少意外涉及醉駕、毒駕等違法行為。警方新界南總區交通部日前展開行動打擊酒駕、藥駕等，短短3日內已至少拘捕54人；至於7月初的同類行動，兩日內亦拘捕至少27人，足以反映醉駕、毒駕問題猖獗，司機駕駛態度欠奉，而現有交通法例亦欠缺阻嚇力。恐怖車禍日日上演，市民搭車隨時無辜命喪。本報曾多次建議政府修例，加重藥駕毒駕嘅刑罰，惟至今仍無聲氣。

(6)假難民亂港 倡禁閉營退出公約

假難民及南亞幫令本地治安崩壞，禍港殃民，適逢疫情經濟蕭條，販毒、盜竊及斬人等罪案愈趨猖獗。其中，今年6月中環鬧市的槍擊斬人案（圖）最是駭人，涉案槍手及槍械至今仍未尋獲；上月南亞幫浴血油麻地亦令市民嘩然。幫派衝突之餘，南亞幫更頻頻「食大茶飯」，上月在銅鑼灣持械行劫錶行，擸走100隻總值千萬元名錶；元朗亦有珠寶行遭殃，損失約百萬元金飾。惟他們連「阿婆都唔放過」，九龍城七旬露宿婦遭兩南亞匪掠去1.6萬元；有九旬婦在維園晨運時亦遭搶奪手袋。

港府多年來在假難民身上花費數十億元，簡直「嘥米飯」，而2022/23年度相關開支更多達12.62億元，按年升近17%。惟假難民問題從未見改善，有議員曾批評當局「包庇」假難民，建議設禁閉營，並盡快遣返假難民返國，但至今政府仍未有一項落實執行。本報建議最徹底的根治方法，就是本港退出聯合國《禁止酷刑公約》，以消假難民禍害。

(7)虐兒案頻生 立法保障小朋友

本報去年底率先獨家披露香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，從而引起社會上廣泛關注照顧兒童的問題；惟歪風依然，近期更接連爆出數宗家庭虐兒致死的駭人個案，包括八鄉一歲女嬰及深水埗5歲男童，疑遭至親虐待致死，揭露亦要從舉報上立法規管。虐兒案一宗都嫌多，現有的防止虐兒機制須盡快改善，惟強制舉報虐兒立法進展緩慢，政府有必要加快立法步伐，力爭年底前將法案提交立法會。另一方面，本報建議，政府增撥資源，資助信譽良好的託兒機構，或將廢置工廈改建成幼兒中心，以防虐童事件再發生。

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