台灣最快下月13日實施　「0+7」入境檢疫

台灣行政院周四（22日）召開院會討論何時開放邊境，會後拍板第一階段將自本月29日起提升入境總量至每周6萬人次，恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改為快測等；第二階段計劃增加入境人數等相關措施，實施時間視疫情而定。行政院長蘇貞昌預期，第二階段可望在下月13日左右實施，每周入境15萬人，並開放入境檢疫「0+7」措施。

蘇貞昌表示，第一階段除了增加入境人數，同時開放3天隔離及4天自主防疫處所為一人一室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩；希望實施前讓各行各業應對準備，部會進行措施調整轉換。他又指，實施後將觀察一周的疫情變化，若如預期研判都在掌握中，會在經過兩周預告後，正式實施「0+7」，第二階段亦會開放免簽證國家入境，以及取消觀光禁團令。

王必勝同日較早前接受廣播節目專訪已透露，入境檢疫「0+7」將在下月中前實施，並因應觀光客來台，後7天自主防疫期間將開放外出用餐、乘搭公共交通工具等。他又指，邊境PCR檢測將改為快測，入境旅客將獲得4劑快測，在7天自主管理期間使用，也會開放自由行，但時間表待定。對於過去台灣提供66國互惠免簽因疫情暫緩，他稱外交部先前已對54國恢復措施，餘下也將恢復；至於沒有互惠免簽的國家，會開放一般訪問及觀光簽證，陸港澳地區則要由陸委會評估。

指揮中心原本預期疫情高點落在本周或下周，但周三（21日）新增本土病例數較上周三減少6%，顯示疫情可能已在上周到達高峰。王必勝表示，需再觀察一周確定疫情高峰是否已過，預先宣布邊境開放措施是讓民眾和酒店等業界準備。他又指，口罩措施會比較晚才解除，但也會分階段進行，如疫情趨緩可改為特定場合才要戴，如公共交通等。