香港防疫政策放寬拖拖拉拉　馬時亨指嚴重影響國際金融中心地位

新冠肺炎全球大流行近3年，本港防疫限制層出不窮，形同鎖港，至今仍未放寬，社會經濟活動大受影響。商務及經濟發展局前局長馬時亨今日(22日)在電台節目表示，港府的防疫政策正嚴重影響香港作為國際金融中心地位。他稱，理解政府制訂政策要平衡病毒輸入風險，但香港的檢疫政策已實施太長時間，優勢正被策略進取的新加坡搶去，需要盡快檢視。

他指出，近月曾到歐洲和東南亞公幹，見不少地方已經將新冠病毒視為風土病，猶如流感般，有些地方甚至已解除口罩令，當地機場免稅店生意旺，與香港機場水靜鵝飛，名店關閉，形成強烈對比。他又指，以往可以直航到蘇黎世公幹，但現在要經東南亞轉機，因為很多航空公司削減了香港的航班。另外，由於回港登機前48小時核酸檢測無染疫證明，要花逾1,000港元在東南亞做檢測，費用昂貴，同時要擔心航班延誤，檢測結果可能因逾時而不獲承認，此外，旅客回港後又要再做檢測，十分麻煩，種種關卡都會令旅客卻步，認為即使檢疫安排放寬至「0+7」，作用也不大。