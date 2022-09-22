劉宇隆不建議幼童溝針　指有中和抗體仍會確診

本港6個月至5歲以下兒童，將來或可選擇接種幼童版復必泰疫苗。身兼政府專家顧問的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(22日)在電台節目上表示，兩款疫苗安全有效，但不建議幼童溝針，因為現時無足夠數據顯示相關年齡層溝針的效用，加上2款疫苗對防範重症、死亡是「完全無分別」。即使溝針後中和抗體會高一點，認為「最後如何接種3針、4針，如何溝針都會確診」，故難以切斷感染。

劉續指，政府已經收到復必泰幼兒配方疫苗的認可申請，顧問專家委員會成員均同意疫苗安全有效，將根據法定程序，在收到文件後開會審批，料相關疫苗可如期在下月抵港，2針接種間距將維持8星期。他預計，屆時接種率亦未必大增。由於Omicron對兒童而言，絕非流感，加上現時大流行仍未結束，他呼籲家長盡快帶子女打針，過去兩三年本港兒童無感染流感病毒、腺病毒等，不希望要一次過「還債」。

醫院藥劑師學會會長崔俊明則認為，本港3歲以下幼童的接種率只有約1成，不帶子女打針的家長，部分是因為反疫苗、不信任政府，也可能因為較相信外國疫苗。他贊成本港引入供幼童版復必泰，料可吸引較相信「外國貨」的家長。惟據他了解，幼童版疫苗未必趕及10月抵港，最快要到11月。對於幼兒應否溝針，他稱外地似乎並無6個月至4歲幼兒的相關個案，但其他年齡群組溝針並無副作用，而抗體水平會高一點，故認為幼兒溝針可以接受。他另透露，美歐等地已開始購買第二代新冠疫苗，本港也在討論購買，最快有望於明年第一季到港。