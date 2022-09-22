就下調刑期上訴　廖子文保釋申請遭駁　還押明年4月再訊

12名偷越邊境的香港人蛇之一、19歲的學生廖子文，今年7月就潛逃一事，承認妨礙司法公正被判囚後，翌日再於另一法官席前，就管有物品意圖摧毀或損壞財產案判刑，結果合共被判入獄31個月。廖上周四(15日)向高院申請上訴期間保釋被拒，上訴庭法官彭偉昌今(22日)頒判詞解釋原因。判詞揭露，第2宗案件的原審法官在確認判刑後2日，才獲悉原來潛逃案刑期已服畢，並表明若早知此事會下調刑期，建議廖上訴以修補缺陷。不過。上訴庭法官認為廖確曾參與周詳而有系統的潛逃計劃，即使下調刑期，廖仍須還押約103天，故駁回保釋申請，並指示將其上訴聆訊排期早於2023年4月28日進行。

判詞透露，被告廖子文早前已就潛逃一事承認妨礙司法公正罪，在今年7月15日被判入獄10個月；翌日就管有物品意圖摧毀或損壞財產罪被判入獄27個月。審理後者案件的法官游德康考慮到整體量刑原則，下令部分刑期同期執行，總刑期為31個月。至7月18日，游官收到懲教署通知，指就潛逃一案，被告在7月15日已被視為服刑完畢，因此，懲教署無法執行同期執行刑期的命令。

判詞續指，游官之後以後記形式表示，若他知道被告已服畢潛逃案刑期，他會進一步下調管有物品意圖摧毀或損壞財產案刑期至21個月，以達至2案共囚31個月。不過，由於他已簽署判刑證明書，無權更改刑期，因此建議被告提上訴修補缺陷。被告遂提上訴，並申請保釋。律政司反對，表示即使上訴庭最終按游官建議下調刑期，被告仍需還押至今年12月27日，考慮到被告曾參與一個「周詳而有系統的潛逃計劃」，法庭未必能信納被告會依期歸押。上訴庭法官終接納律政司說法，拒絕讓被告保釋等候上訴。

案件編號：CACC115/2022