黃碼者只可在香港美食天堂吃外賣 何栢良斥入境檢疫脫節

當局正研究放寬入境檢疫至「0+7」，惟港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(22日)批評，有關措施在世界各地上，在數月至半年前已採用，形容香港「好脫節」。至於抵港人士要配合使用「黃碼」，例如不可進入食肆等涉及除罩的活動，何建議短時間內取消相關安排，因為目前外地入境人士到餐廳用膳的風險比本地居民更低，以「黃碼」限制他們並不合邏輯，形容是令本身享有「美食天堂」稱號的香港變成「外賣天堂」。

對於入境檢疫方案，旅遊界立法會議員姚柏良則在電台節目上表示，入境檢疫「0+7」 與「0+3」方案，分別不太大，相信可堵截大部分輸入確診個案，形容本港要「追落後」，因對各行各業有迫切性，所以與國際通關既要有序有據，亦要有效率。他建議，政府在10月首先放寬至「0+3」，作為緩衝期，11月才進一步放寬至「0+0」。入境人士持「黃碼」的限制也有調整空間，質疑既然黃碼人士可以上班上學，為何不可以到博物館、遊樂場等。

姚特別提到，航空業界之前流失大量人才，重新吸引航空公司，例如海外航空公司把航班調回香港，須先清晰看到本港對外復常的時間表與路線圖，否則短期內不會考慮恢復香港航線。現時只能靠本地航空公司逐步提升運力，惟也要時間追趕。