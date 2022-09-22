警員涉1日偷拍10女裙底　被控10項窺淫罪提堂

警員涉嫌在今年5月，於休班期間1日內連環偷拍多達10名女子的私密部位，最後在港鐵中環站一道扶手電梯上再偷拍女性裙底照時，被便衣警察當場發現拘捕，事後被控共10項非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今天（22日）在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至11月17日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見。被告准以5000元保釋，期間不得離港及須定期到警署報到。

29歲被告余健華、報稱警察，被控於2022年5月24日，在中環港鐵中環站A出口外一條近畢打街行人天橋的扶手電梯上拍攝X的私密部位，以及同日在香港拍攝另外7名女子的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得她們同意。

被告另被控於同日，在香港出於觀察或拍攝另外2名女子的私密部位的意圖，為了從她們的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，而操作設備，即手提電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得她們同意。

案件編號：ESCC 1858/2022