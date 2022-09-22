槍殺親戚囚終身　詹心桀涉獄中賄賂懲教人員提堂

廉政公署前日（20日）落案起訴1名於小欖精神病治療中心服刑的48歲終身監禁女囚犯，指她涉嫌向1名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任，提供一筆30萬港元的賄款，因而被控1項向訂明人員提供利益罪。案件今天（22日）於屯門裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，主任裁判官蘇文隆應辯方申請把案件押至10月6日再訊，以待為被告索取2份精神科報告，期間被告須還押小欖精神病治療中心。

報稱無業的48歲女被告詹心桀，被控於 2021年11月6日在香港，經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向香港懲教署人員、即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即港幣 30萬元。

詹於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁，本案案發時在小欖服刑，以接受精神狀況評估。懲教署人員，包括1名管理被告囚倉的高級懲教主任，會在被告的護理紀錄記錄其行為表現，有關紀錄可用以評估被告的心理。廉署調查發現在案發前，被告於2節單獨輔導時向該高級懲教主任表示，認為及希望對方可以協助她留在小欖，讓她服刑數年後便可獲釋。翻查資料，詹心桀曾任保鏢，疑因外祖母遺產分配問題與親戚生嫌隙，在2018年與親戚午膳商討問題後，於鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。

案件編號：TMCC 1705/2022