青年貼文稱炸軍營案續審　法官不考慮精神科證供　

被指有自戀型人格及妄想症的青年男子於2017年在網上發文，標題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」，警方於翌年將他拘捕，控告他煽惑他人製造爆炸品罪。涉案男子事隔近5年後受審，出庭辯稱因其研究不獲認同，故上網貼文以求譁眾取寵，排解不快情緒。案件今（22日）於區域法院續審，辯方擬傳召臨床心理學家作供，但法官指出在案發約4年後，臨床心理學家才首度接觸被告，關注對案情是否有幫助。辯方最終撤回決定，案件押後到明天（23日）作結案陳詞。

27歲被告陳振銘、案發時報稱學生，他被控於2017年11月17日在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。辯方的專家報告指被告有自戀型人格障礙及妄想症，控方昨傳召臨床心理學家，反駁辯方評斷可能不平衡及不夠全面。

為回應控方說法，辯方原定今天傳召撰寫辯方報告的臨床心理學家作供。不過暫委法官鄭紀航在辯方傳證人前表示，辯方臨床心理學家在案發約4年後，才首度與被告會診，關注其證供對案情是否有幫助。辯方向被告索取進一步指示後，決定不傳召該臨床心理學家作供。法官續指，不打算給予辯方專家報告比重；而控方專家的證供亦只是基於辯方報告，故亦不會考慮。

案件編號：DCCC 584/2021