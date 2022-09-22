國泰地勤明年起取消年終獎金　員工批「陰招」僅為慳錢

本港入境檢疫防寬下，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空宣布展開全面招聘計劃，惟另一邊廂疑剝削現有員工。東網今（22日）收到一份由國泰經營的香港機場地勤服務有限公司發出的內部文件，指下月1日起調整部僱員的薪酬和福利，等同一個月底薪的酌情年終獎金，將均分至12個月底薪；並於2023年起取消發放酌情年終獎金。有員工炮轟，疫情期間國泰強迫員工放無薪假，現時航空業有望復甦，仍出「陰招」待薄員工，質疑新改動是為長遠「縮水」而鋪路，全體員工再無「13個月糧」等花紅。

據該內部文件提及，是次調整薪酬及福利，主要是公司審視當前市場和業務狀況。內容又以舉例，現時底薪為1.4萬港元的員工，下月經調整後每月加薪1,167港元，即增至底薪15,167港元。然而「魔鬼在細節」，提到2023年起年度酌情年終獎金將會取消；年度酌情工作表現獎則會保留，並將因應年度業務狀況及僱員個人表現，於每年3月公布。

另外，據了解，國泰疫下頻頻裁減機師，至今人手仍然不足。截至今年第三季,國泰機師總數僅約2400人，較2019年12月少900多人，減幅幾近3成。翻查資料，國泰在過去兩年半累計虧蝕近330億港元，遠超於政府疫下注資的273億港元公帑。國泰早前宣布展開全面招聘計劃，目標未來18至24個月內招請4,000人，包括機師700人、見習機師400人。惟工會指反應冷清，航空業前景未明朗，收入無保證下，尤其是舊員工未必願吃「回頭草」。