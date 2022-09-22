呃外傭訛稱可安排親友來港打工　無牌中介2人判囚最高30個月

海關致力打擊不良營商手法，其中於2019年就打擊僱傭中介公司不良營商手法，拘捕2人。海關指，今次為海關首宗商戶因不良營商手法而被加控洗黑錢罪名案，上周五(16日)區域法院已裁定2名被告罪名成立並於今日(22日)判刑，其中44歲外籍家傭15項不當地接受付款、2項應用虛假商品說明、2項洗黑錢及1項違反逗留條件罪成，囚28個月；57歲本地女子1項不當地接受付款及1項洗黑錢罪成，囚30個月。海關歡迎法庭裁決，認為具阻嚇作用，相信已對業界不良分子作清晰警示。

版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠指，2019展開「幻影」行動打擊僱傭中介公司的不良營商手法，破獲此宗案件，拘捕兩名涉案被告。兩被告涉於2018年10月至2019年6月期間，不當地接受約7名家傭的中介費，稱可透過持牌中介公司安排其親友於3至8個月內到香港或澳門工作，包括侍應及技工等。惟海關發現兩人非經營持牌中介公司，收費後亦無意供應有關服務。

部分受害人等超過1年，工作申請未兌現，於是追討，兩人始露出真面目，互相推卸，又以不同藉口拖延，最終無為任何人安排工作，而中介費全部不能取回。調查又發現，2018年7月至2019年9月，2人銀行戶口有多宗不尋常、與財務背景不相稱的資金存入，多次以不同方式處理，如現金入帳及銀行轉帳，兩人被加控洗黑錢，涉款74萬。劉指出，2名被告經精心策劃犯案，覷準家傭不熟悉香港法例及渴望與家人團聚的心態，以她們為犯案目標，更利用同鄉身份推銷以減低戒心。今次為2013年7月條訂「商品說明條例》以來，首宗涉及僱傭中介以不良商戶營商手法而被監禁案件，亦為首宗不良商戶被加控洗黑錢罪名案。