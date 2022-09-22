雞血藤提取物助抑新冠　港大研「隱形口罩」噴劑

新冠病毒變種株對疫苗產生免疫逃逸，為世界各地帶來重大挑戰。港大中醫藥學院的團隊發現，中藥雞血藤的提取物對新型冠狀病毒、H5N1流感，及愛滋病等病毒，具有廣泛的抗病毒活性，雞血藤提取物可以廣泛抑制新冠病毒變種株。研究在小鼠模型發現，透過鼻咽用藥方式，可顯著降低Omicron BA.2攻擊動物體內病毒載量；研究結果已刊登於《Phytotherapy Research》。

港大醫學院中醫藥學院聯同愛滋病研究所、臨床醫學學院微生物學系、新發傳染性疾病國家重點實驗室研究人員共同研究，發現天然中藥雞血藤提取物(SSP)對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒具有廣泛的抗病毒活性，對SARS-CoV-2的變種株也具有相當效力，包括Omicron、Delta等。雞血藤的提取物可在低成本及質量控制下提取，在動物研究中沒有發現毒性。

港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍解釋，雞血藤的活性成分能黏附在呼吸道黏膜上較長時間，封閉機體細胞上的。ACE2受體，從而阻斷該病毒與細胞膜上的受體結合，阻斷病毒入侵，並能直接抑殺病毒。陳建萍續指，SSP已通過GMP驗證生產，其成本低效益高，便可以有預防作用，日後或可製成噴劑、搓手液等產品，可阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖，適用於男女老少。她指可每日使用，就如同戴一個隱形口罩，成本亦與口罩相若。 陳又表示，現時研究成果已交由港大技術轉移處，代為進行商業化工作，期望成果能「盡快落地，服務人類健康」。