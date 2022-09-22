地盤冧天秤意外　承建商支援死傷者家屬　員工斥現流言蜚語

安達臣道地盤天秤意外震驚全港。負責工程的承建商「精進建築」近日向員工發表「主席的話」，提及對意外感到極度震驚和痛心，並會盡力協助及支援死傷者家屬。而除主席發信外，亦有11封來自不同項目及工程項目員工的聯署信，當中更有部分聲稱事件發生後外間有許多流言蜚語，形容「有些人不懷好意，落井下石」，對此感到不憤。

「主席的話」中，精進建築稱公司發展20年間曾發生兩次工業致命意外，包括2019年的九龍灣郵政總部的致命意外；而另一宗則是於9月7日發生的安達臣道地盤天秤意外，令公司「晴天霹靂」，對此心痛不已，同時又稱對工業意外「零容忍，一宗都不能接受」，未來將會必嚴正檢討及加強安全管控。雖然意外原因尚在調查中，但公司指會盡力協助及支援死傷者家屬得到合理的賠償。

至於其他員工的聯署信中亦同樣表示對意外感到心痛及難過，會繼續支持公司。不過，有部分員工聯署信中則聲明事件發生後公司受到外界流傳「不盡不實及無理推測」所困擾，而「IT & Supporting Team」更在聯署信指外間有許多流言蜚語，加上有人不懷好意、落井下石，導致坊間對公司有誤解。