工聯會夥社企推社區糖尿腎篩查計劃　促加強本港慢性腎病管理

本港約有80萬慢性腎病患者，當中約有一半末期腎病患者是由糖尿病引起。

本港現時約有80萬慢性腎病患者，當中約有一半末期腎病患者是由糖尿病引起。現行政策下，針對慢性腎病的篩查不足，特別在糖尿病篩查項目中，尿蛋白篩查比例最低。工聯會九龍東團隊聯同工聯會工人醫療所及社企「銀騎士」，合作推行「社區糖尿腎篩查計劃」，今日發表中期結果，並提出多項建議，加強本港慢性腎病管理。

工聯會工人醫療所醫務行政總監黃德祥醫生指出，慢性腎病在香港人口中非常普遍，每年約有1,300個慢性腎病新症。由於其早期症狀輕微往往受到忽視，但發展到後期則需要接受透析治療甚至腎臟移植，為患者和醫療系統帶來巨大負擔。在治療方面，近年藥物「SGLT2抑制劑」被證實能夠有效治療慢性腎病，但本港目前的治療方案仍以傳統RAAS抑制類藥物為主，惟該藥物在使用後，慢性腎病病人的腎功能仍常見下降。

工聯會立法會議員鄧家彪表示，本港人口老化導致慢性疾病患病率上升，為基層醫療甚至整個醫療體系帶來沉重壓力。特別是中年至長者，當身體出現病徵時，病情或已很嚴重並難以逆轉。工聯會立法會議員陳穎欣提出多項建議，包括為所有高風險人士提供尿蛋白篩查，特別是同時患有肥胖、高血壓或心血管疾病的高風險人士，並擴展尿蛋白篩查至非糖尿病高風險人士。另外，建議加快於醫管局藥物名冊引入新型藥物（如SGLT2抑制劑），令非糖尿病患者亦有機會受惠於減慢腎功能惡化的治療。