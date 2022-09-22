醫療系統復常至80%　盧寵茂指會考慮任何入境檢疫方案

隨着新冠肺炎疫情有回穩迹象，大眾對放寬防疫措施的訴求不斷。醫務衞生局局長盧寵茂今日(22日)與多名官員到西灣河普通科門診診所，同時接種新冠疫苗及季節性流感疫苗。盧表示，醫療系統已由早前疫情反彈期間，約30%至40%的服務受到影響，港府會在醫療系統能夠復常至80%的情況下，兼顧提升國際競爭力及社會復常兩方面，考慮任何方案，包括「0+3」或「0+0」入境檢疫安排。

盧稱當局會在適當時候公布有關安排，並強調以保障市民健康為先。他又重申，全球新冠疫情仍未結束，專家亦擔心，冬季可能會面對另一波疫情或有新變種病毒，因此要確保疫情不會再反彈，形容不希望走「回頭路」。

對於新日多名醫生涉濫發疫苗豁免證明書(免針紙)被捕，盧感到極度失望，認為社會應一同譴責，涉嫌違反指引的醫生會受到刑事法律上的處分，相關詳細現已交由警方跟進及調查，有需要時醫委會將會跟進。他續稱，免針紙有嚴謹的準則，專業人士應嚴守準則，根據臨床判斷行事，才能得到市民信任。衞生防護中心總監徐樂堅亦表示，真正因醫學問題不宜打疫苗的人數極少，不宜打疫苗的時間也可能很短暫，而有醫生發出較多免針紙而又可能沒作詳細核實，警方要作詳細調查。