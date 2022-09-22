網媒記者太子站外罵警阻街　認阻差妨擾罪判緩刑

去年8月31日港鐵太子站外，1名網媒男記者被指阻礙警員執勤，以及用相機腳架阻街，因而被控阻差辦公及在公眾地方犯的妨擾2罪。他在開審前認罪，今天（22日）在西九龍裁判法院接受判刑，裁判官李志豪判他監禁14日，但准緩刑2年，另外須罰款3000港元。

34歲被告梁志恒、報稱網媒「蛋蛋俱樂部」記者，他被控於2021年8月31日，在旺角彌敦道與太子道西交界港鐵太子站B1出口外阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即警長22991執行公務；以及在同日同地，即在行人路中心放置腳架拍攝，因而可直接造成或可導致上述公眾地方遭受阻礙。案情指，被告當晚在太子站外設腳架及相機拍攝，在警方勸喻下拒絕返回採訪區，令部分行人須繞路而行。其後被告向警方叫罵「仆你個街啦，等燈呀！X你老母！」及「拉我啦！」。

被告今天沒有律師代表，自行求情指希望法庭判緩刑，好讓他可以照顧年老的公公，以及明天去見工，他承諾未來一兩年、甚至以後都不會再犯。裁判官指，感化官不建議被告接受感化令或社會服務令，又指被告有毒品問題，但考慮到被告造成的妨礙滋擾不太嚴重，決定以緩刑及罰款處理。

案件編號：WKCC 414/2022