記協主席陳朗昇涉阻差辦公　明年5.16開審期間准離境

香港記者協會主席陳朗昇2周前與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，在場館外被警方截查，陳被指拒絕出示身份證及大吵大鬧，被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」及交替控罪「阻礙公職人員」罪。案件今天（22日）午在西九龍裁判法院提堂，陳朗昇不認罪。案件排期明年5月16日至17日審訊，另預留明年4月25日作提訊。主任裁判官羅德泉批准陳以2萬港元保釋，並批准他離境，但當陳到達英國後，須將住址及聯絡電話告知香港警方，如有住址改變，須48小時內通知警方。據悉，陳朗昇計劃於今年9月底到英國牛津大學進修。

被告陳朗昇（41歲）、報稱網媒Channel C採訪主任及香港記者協會主席，被控於2022年9月7日在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警26781。交替控罪則指被告於同日同地阻礙女警26781執行公務。控方預料傳召6名警察證人，並會倚賴一段麥花臣場館外、長約3分鐘的影像，以及1段警員隨身攝錄機影像和4段警誡錄影會面。辯方則擬傳召1名現場目擊者作辯方證人，陳本人亦可能作供。

散庭後，陳朗昇表示對獲准離境感到意外和開心，感謝裁判官接納辯方的陳詞。當被問及新聞界國慶酒會，陳表示感到有點諷刺，因為記協主席今天須上庭，又笑言沒有受邀出席。

案件編號：WKCC3375/2022