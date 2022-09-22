多17患者染新冠亡　12人未完成接種3針

本港新冠肺炎疫情持續。醫管局今(22日)公布，過去一日再多17名患者離世，分別9男8女，年齡介乎55至99歲，當中有12人未完成接種3針疫苗。另外，明愛醫院骨科及創傷科病房早前有一名女病人確診，經篩查發現再多6名病人及6名員工染疫，目前病房已暫停接收新症及探訪安排。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，新呈報的死亡個案，大部分死因均是與新冠病毒，或由該病毒引發的併發症有關。其中一名58歲男死者，早前因肚痛而求診，後來有急性腸壞死故過身。另昨日(21日)新增呈報3名危殆及4名嚴重病人，現時合共有49名危殆及41名嚴重病人，當中20名危殆病人正接受深切治療。而截至今日，本港共有2,290名確診病人需要留醫治療，當中245人為新增確診，另有1,146人需要入住隔離設施。

至於目前醫院有多少服務已經恢復，何表示由於近期確診數字有回落，故已着手準備調整服務，而在8月尾的病床調動計劃，目前已有逐步調動，並會保持機動性，每間醫院的調動會有所不同。