增5990宗確診　衞署指疫情穩步向下　惟放寬防疫措施暫未有定案

第5波新冠肺炎疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(22日)新增5,990宗確診，包括163宗輸入個案。歐表示，現時疫情是穩步向下，而過去一周的移動平均數字是6731宗，對比過往明顯續步下降，近兩周均有下跌，而BA.5已成本港主流病毒株，BA.5近期升幅放緩，料疫情或到頂峰或有放緩的情況，形容現時是「黃金機會」。但放寬防疫措施暫未有定案，仍在討論中，包括考慮來港人士的檢測處理，以及若來港人士確診時的處理方法。若有定案會盡快公布。

今早收到學校呈報746宗確診個案，包括636名學生及110名教職員；涉520間學校，包括102間幼稚園、207間小學、197間中學及14間特殊學校。過去7日共有336間學校錄得2宗或以上個案。有18間學校各有1班被中心建議停課。昨日(21日)有7間院舍有新增個案，包括5間安老院舍，涉5名院友。及2間殘疾人士院舍，涉2名院友。共有28名院友被列為密切接觸者要檢疫。

變種病毒方面，9月21日個案中，感染BA.4或BA.5佔整體個案84.9%；其中BA.5佔78.36％、BA.4佔6.54％、BA.2.2佔10.8％、2.12.1佔4.3%。