8月通脹再升1.8%　電力燃氣升幅最高

8月本港通脹率繼續上升，政府統計處今日(22日)公布2022年8月份的消費物價指數，上月份整體消費物價按年升1.9%，與7月份的相應升幅相同，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率在8月份的按年升1.8%，較7月份的1.9%略低。港府表示，8月消費物價通脹整體上維持溫和，食品和衣履價格的按年升幅略為緩和，能源相關項目價格進一步急升，又預期主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期會持續顯著。

在綜合消費物價指數分類方面，在8月份價格錄得按年升幅最高的為電力、燃氣及水，上升15.2%，其次為衣履，增5.9%，基本食品、外出用膳及外賣則分別升4.7%、3.3%。部分類別的消費物價則輕微下跌，包括資訊及通訊服務品的物價跌2.5%；而住屋方面，私人房屋、公營房屋租金則分別按年降0.6%、0.1%，整體減0.3%。

各收入階段的市民所受的生活物價增幅亦有異，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.9%、1.8%及1.9%，而7月份的相應升幅則分別為1.9%、1.8%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，甲類、乙類及丙類消費物價指數在8月份的按年升幅分別為1.8%、1.8%及1.9。翻查資料，本港於新冠疫情下除了2020年下半年出現通縮外，自2021年1月起，綜合消費物價指數持續上升，按年增幅最高於去年7月，達3.7%，但相信因為2020年7月通縮2.3%所帶的低基數效應所致。