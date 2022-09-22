遭頒令禁制滋擾保育工程　沙螺洞村民求撤令被拒

沙螺洞保育工程於2018年11月展開期間，受到部分人士阻撓，曾有人坐在推土機上，以粗口侮辱環保團體的職員，甚至報警，令工人被迫停工。持有土地業權的發展商，聯同環團綠色力量、職員和義工等，其後入稟高院控告沙螺洞2條村的其中5名村民，並成功獲法庭頒發臨時禁制令，禁止他們進入或逗留在工地內100米範圍，及以行動或言語騷擾和恐嚇職員和義工。在事隔3年多後，其中1名被告向法庭申請撤銷禁制令，並指禁令的範圍包括了其村1名村民之家族土地及公眾地方。原訟庭暫委法官歐陽浩榮今（22日）頒下判詞，駁回該名被告的申請，並下令他須支付原告訟費。

3名原告依次是沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，以及代表綠色力量所有職員、代理人和義工的陳麗霞（譯音）。5名被告依次是張偉國、張偉強、李伯恩、張文光和張始文，5人均是沙螺洞李屋村或張屋村的村民。今次是張始文申請撤銷針對他的禁制令。

據判詞指，申請人於傳票稱5名被告均為「沙螺洞村民權益會」成員，該會主要為保障村民的業權持有人權益及福利。他指禁制令涉及範圍當中的16幅土地為村民張全的家族擁有，因原告現已圍封所有涉案土地，令張全家族未能進入，侵佔了他們的權益。傳票又指部分圍封土地為公眾路段，使村民構成不便。法官指出，即使傳票所稱屬實，但申請人非該些土地的擁有人，亦非受影響人士，根本無權提出申請。另外，申請人在書面陳詞曾提及，當年法庭根本不應頒發臨時禁制令，法官指應在頒令後盡快提出上訴，而不是在3年多後借故舊事重提。法官最終駁回本案申請，並下令申請人須支付原告訟費。

案件編號：HCA 2923/2018