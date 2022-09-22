劏房戶斥租管條例形同虛設　促差估署訂立巡查時間表

政府由今年1月22日起實施《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》，至今生效8個月，惟差餉物業估價署作為執法部門，即使業主濫收租金的情況嚴重，至今仍未有一宗成功檢控的個案，執法力度差強人意。有見及此，民間監察政府推行租管陣線向全港10個最多劏房地區的關注劏房團體及居民搜集意見，並於今日(22日)發布「全港十大值得租管巡查大廈」，涉及地區分別來自油尖旺、深水埗、九龍城、東區、荃灣、灣仔、觀塘、中西區、葵涌及大埔。

今次調查按大廈的「樓齡」、「劏房集中度」、「巡查易達度」、「環境惡劣度」、「租金昂貴度」、「濫收程度」作6大指標，向差估署拋磚引玉，期望署方能更有系統地巡查大廈，至少能提升「主動巡查」及檢控違規業主的宗數。當中情況最惡劣的分別是位於觀塘雲漢街2至24號的瑞寧樓，以及深水埗鴨寮街190至208號的一群「三無」大廈，其環境非常惡劣，樓梯及街道上充滿雜物、垃圾和油漬，瑞寧樓更出現濫收水電的情況。

按現時差估署公布的數字，有關條例實施半年，只主動巡查460個劏房單位，次數明顯不足。荃灣街坊劉女士反映，職員巡查時間只有日間，基層租客大多外出工作，未能即時向職員反映租務情況，巡查形同虛設。故要求差估署訂立具體巡查時間表及目標數字，巡查時亦要主動搜證，檢控違規業主，並提高巡查透明度，定期公布巡查後涉嫌違規個案的大廈及類別，如沒有提交租賃通知書、濫收水電、維修責任等。