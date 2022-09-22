13歲女童被童黨非禮凌虐　14歲男童受審

13歲女童上「抖音」認識14歲男生後，向該男生講2人共同朋友閒話，結果招致被童黨凌虐，包括被脫光衣服、遭強迫用雜物插進私處等。8名年齡介乎13至22歲的涉案男女被捕，該名14歲男生否認襲擊及非禮等4罪，今日（22日）在九龍城裁判法院受審。控方今天在庭上播放女事主的錄影口供，指當晚童黨逼她要用水樽及掃把柄自慰，否則就由他們動手。她提及「係痛㗎」、「我自己嚟好過，佢哋幫我真係會死人」，故在童黨淫威下將該些雜物插進私處，為時約10分鐘。

14歲男被告被控普通襲擊、非禮、管有兒童色情物品，以及協助和教唆向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪。庭上播放女事主X早前與警員會面的片段，X表示她在去年7月24日，透過「抖音」認識被告，2人碰巧有1名共同朋友，即案中另1名15歲女被告，X說了後者的閒話。翌日被告約X見面聊天，並且通知該名女被告前來，最終童黨將X帶到紅磡忠孝街公園施虐近8小時後，才放她歸家。X形容被告在案發前是她的朋友，但凌虐開始後就淪為惡行的旁觀者，由初至終地目擊她受虐待。

X續指，8人童黨中有2男3女曾動手打她，該2男更都是X的前度男友，而該名15歲女被告出手最兇狠。童黨先是喝罵掌摑X，迫X脫光衣服，然後用飲料澆X的頭，又威逼X用水樽及掃把柄自慰，期間該名女被告更不知從知處，拿來一個連接氣管的氣泵，再將氣管插進X的私處直至未端，不停地泵氣入內。直至該名女被告喊「都唔好玩嘅」，才將氣管拔出。其餘童黨則非禮X胸部、向X的臉彈煙灰、打X臀部和用樹枝打X手掌，並且用手機拍攝過程。

案件編號：KCCC 3495/2021