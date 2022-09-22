熱帶低氣壓後日升呢熱帶風暴　天文台料9.25殺入港800公里

明日(23日)是「秋分」，天氣除會有明顯轉冷，今年更會打風！天文台今日(22日)表示，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在今午4時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約1,480公里，預料初時移動緩慢，稍後向西移動，時速約18公里，大致移向呂宋北部一帶。根據天文台路徑資訊預測，該熱帶低氣壓會在本周六(24日)增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時達65公里，並在翌日下午殺入本港800公里範圍，下周一(26日)更會接近400公里範圍，風速更進一步增至每小時75公里。

根據天文台今日發布的「天氣隨筆」，各電腦模式大致預測菲律賓以東海域的熱帶氣旋，會在下周初至中期橫過南海中至北部，但各模式對其在南海之發展仍存在分歧，但較大機會維持環流細小的結構，預料受該熱帶氣旋及東北季候風的共同影響，下周初至中期廣東沿岸風勢頗大及有驟雨。

綜合各大模式預測，該熱帶氣旋有機會在下周初至中期橫過南海中至北部，同時受東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大及有驟雨。此外，接近下周末南海的另一個廣闊低壓區可能會發展為熱帶氣旋並影響廣東沿岸，但目前還言之尚早。天文台會繼續密切監察相關熱帶系統的發展，請市民關注天文台的最新天氣消息。