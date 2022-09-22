紙包盒回收廠斥科技園打發租戶　千萬心血或慘遭堆填

全港唯一紙包盒的回收廠「喵坊Mil Mill」，不獲政府全資擁有的香港科技園公司續約，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙，或無人回收而要棄置堆填區。喵坊今日(22日)再於社交平台上載創業、搬進創新園至今的時序表，並表示搬進前稱元朗工業邨的元朗創新園設廠非容易，但科技園僅以租約期滿打發走租戶，便令1,000萬投資及心血全數慘遭堆填。

根據其時序表，「喵坊Mil Mill」2018年於創科局引介下認識科技園代表，再實地考察3個多年空置的廠房，其後並獲告知有機會承租至少6年，續於2019承租元朗工業邨現址用地，簽約前港府施政報告曾提出重新定位元朗工業邨。喵坊於承租後陸續投放過千萬資金作前置設置及營運，並順利生產出第一批紙漿。他們於2021年3月要求續租，約1個月後獲續租一年，並於其要求下花費50萬港元進行有效期5年的機電檢查工程。

隨後科技園公布將元朗工業邨重新定位為創新園，要求年底撤出現有廠址，發電郵予科技園、創新及科技局及環境及生態局提出延長寬限期、進駐環保園的要求，並未獲得任何正面回覆。「喵坊Mil Mill」說，兩位創辦人已「白髮斑斑」，只想將積蓄回饋香港回收業，但稱所有心血卻可能全數被堆填，慨嘆「香港環保，還有然後嗎？」又指現在只希望心血不會付諸流水，令大眾於回收的努力不被堆填。