不法開賭案續審　有被告認私下「賭底面」　洗米華：不知情

綽號「洗米華」的太陽城集團始創人周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件今日(22日)下午繼續在澳門初級法院審理，第4被告、太陽城資訊科技部副總裁馬天倫答辯時表示，是首被告周焯華拍檔張志堅，即案中第5被告委託設計關於賭底面紀錄的系統，又供稱他在知道張可能私下「賭底面」時，會提醒下屬不要在記錄「賭底面」的系統登入員工號碼。張志堅作供時承認有私下經營「賭底面」，而周焯華則主動回應並強調自己對賭底面系統不知情，印象中亦從沒容許設立賭底面系統，又稱不論太陽城集團的新、舊系統，均不兼容賭底面業務和相關營運數據。案件將於明日(23日)續審。

今日答辯的馬天倫被控為電腦投注、網上投注及「賭底面」提供系統、技術支援及設備維護，而庭上提及集團包括賬房部發送電郵要求馬天倫的資訊科技部協助刪減和隱藏涉及「電投登入戶口」、「電投員」等資料，被質疑是為防止博監局在年度檢查中發現賭底面、電投及網投。馬天倫解釋，是按指示删除或隱藏數據，並不清楚是否屬保密數據，亦不知可否給博監局查看，他又強調太陽城集團電投網投的伺服器全部在海外，在澳門並沒有電投業務。

至於張志堅在接受檢察官查問時，承認有私下經營賭底面，其2間公司負責做賭底面，分別會有員工聯絡客人、接觸客人及跟數。張在庭上供稱，曾在2013年約見周焯華，希望對方把想賭底面的客人轉介給自己，當時周答應了，張續表示與周分屬朋友，賭底面業務與太陽城集團無關。檢察官亦展示多段張志堅及周焯華的監聽和短訊資料，顯示張稱呼周為「老細」，在賭底面食貨公司帳目明細中亦有文件有備註「華哥通知2月1日開始食貨」，質疑賭底面公司和太陽城集團之間關係。張志堅回應指，賭底面與太陽城沒有關係，很多人都叫周焯華「老細」，又稱是會計負責填寫報表，他不知道備註中所指的「華哥」是誰。