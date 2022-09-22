醫管局通過大灣區醫療專才計劃　引入中醫師等人才來港

本港醫護人員持續流失，截至上個月，過去一年醫生及護士的流失比率，分別高達8.3%及10.1%。醫管局今日(22日)舉行大會，公布通過成立粵港澳大灣區諮詢委員會，以及大灣區醫療專才交流計劃。醫管局主席范鴻齡表示，此計劃目的在於建立大灣區的人才庫，以提升本港醫療可持續發展，同時會引入內地的中醫師、放射診療技師等人才來港，進行短期交流和服務，亦望可設立一個有效長遠發展的交流輪替機制，以確保計劃恒常化。

計劃主要引入5至10位內地資深醫生來港作指導及交流工作，目前已有8名醫生正準備來港。當局亦打算兩年內引入300名護士，首期於明年初引入70人來港；另有3名資深的內地中醫專家預計於10月到港，以培訓本地人才為主，於指定公立醫院進行臨床診療、教學及科研相關工作。范指，過往本港的中醫治療只局限於痛症、癌症及中風這3類範疇，而內地中醫發展遠遠領先於香港，具有中西醫學結合的臨床經驗，故引入他們來港可促進本港中西醫結合，以及有助於擴大中醫治療的範疇。

被問及擔心內地專才來港「搶飯碗」的問題，范鴻齡強調，是次計劃屬於一個交流及培訓的性質，而且這些來港的醫療專才亦在內地身兼要職，所以無法長期留守於本港。但望可以設立一個有效長遠發展的人才交流輪替機制，以確保計劃恒常化，這樣才能在大灣區建立一個強大的醫療人才庫。醫管局亦正與內地相關單位磋商其他計劃的實施細節，期望最快於今年年底陸續展開。