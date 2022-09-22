政Whats噏：冀社會復和　管浩鳴倡案底封存

議員梁熙與管浩鳴(管牧)，兩人喺筲箕灣愛東邨嘅地區聯合辦事處今日(22日)開幕，然而誌慶活動就一反「切燒豬」嘅傳統做法，改為上樓家訪以體現「行動型」嘅社區服務。由於某受訪住戶談及青少年問題，管牧就想起唔少留有案底嘅後生仔，社會都應該畀機會佢哋重新做人，又指內地將案底封存嘅做法，值得香港借鑑。

管牧解釋，所謂案底封存，即犯案紀錄只存放於法院，只有犯罪或刑事偵緝過程中，有關機構才可查閱，除此之外係唔會睇到。變相令少不更事，或畀人誤導而犯案嘅青年人，有迷途知返嘅機會。但若果重蹈覆轍，一錯再錯的話，存放於法院嘅案底就會再呈交。管牧強調，做法並非既往不咎，之不過若有人真心悔過，就應該給予洗心革面嘅機會，而不論涉及2019年嘅社會事件，還是其他罪行，否則永遠留有烙印，等如迫佢哋埋牆角，況且後生仔即使曾經犯錯，畢竟都係港人嘅子女啊！

講返今次議辦開張，梁熙話佢同管牧已非首次合作，之前已經同對方合組唱歌嘅男團。由於管牧唱慣聖詩，所以做主音，而佢只係做下和唱、和音之類嘅擔當；而接下來嘅做地區工作，亦都係一唱一和拍住上咁話。管牧就話男團希望可以湊足12人，成員除梁熙同李鎮強外，又邀來陳學鋒、李梓敬等議員加入，佢話疫情下街坊活動唔多，冀有機會「獻醜」以為坊眾提供一啲娛樂。