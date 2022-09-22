多83廈納強檢　中半山君珀及順利紀律部隊宿舍上榜

再增83個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該83個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

截至今午6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林置富花園及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於田灣嘉隆苑的流動採樣站會延長服務日期至本周六(24日)。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣環翠邨澤翠樓

2.柴灣杏花邨26座

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳明德邨明道樓

2.大圍隆亨邨學心樓高座

3.將軍澳東港城2座

4.油塘油麗邨碧麗樓

5.觀塘凱滙1座

6.觀塘安泰邨恒泰樓

7.大圍美林邨美楓樓

8.馬鞍山新港城C座

9.掃管笏愛琴海岸8座

10.天水圍天頌苑頌波閣

11.葵涌怡峰苑豪峰閣

12.觀塘順利紀律部隊宿舍4座

13.元朗朗屏邨雁屏樓

14.荃灣荃灣中心漢陽樓

15.西灣河欣景花園3座

16.屯門悅湖山莊6座

17.將軍澳將軍澳廣場2座

18.沙田穗禾苑詠茂閣

19.天水圍慧景軒2座

20.上水彩蒲苑彩顏閣

21.屯門兆禧苑雅禧閣

22.油塘高翔苑高恆閣

23.慈雲山慈正邨正康樓

24.半山區堅尼地道4號君珀

25.將軍澳新都城都會豪庭1座

26.鰂魚涌西灣臺18號逸意居1座

27.沙田好運中心棕林閣

28.大圍金獅花園金滿閣

29.黃大仙新光中心1座

30.屯門良德街12號海麗花園1座

31.旺角富榮花園7座

32.掃管笏愛琴海岸2座

33.大圍恒峰花園2座

34.觀塘祥和苑和悅閣

35.鴨脷洲漁安苑霞安閣

36.青衣偉景花園4座

37.大角咀港灣豪庭1座

38.香港仔嘉隆苑嘉昇閣

39.葵涌葵俊苑葵裕閣

40.藍田康逸苑康年閣

41.北角英皇道395號僑冠大廈A座

42.元朗朗屏邨鳳屏樓

43.牛池灣嘉峰臺1座

44.鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈

45.薄扶林寶翠園1座

46.沙田水泉澳邨清泉樓

47.沙田新田圍邨榮圍樓

48.長沙灣麗翠苑麗棠閣

49.慈雲山慈安苑安康閣

50.元朗新時代中城M7座

51.紅磡黃埔新邨嘉富樓

52.馬灣珀麗灣18座

53.粉嶺粉嶺中心C座

54.粉嶺牽晴間2座

55.九龍灣德福花園R2座

56.葵涌新葵芳花園B座

57.掃管笏愛琴海岸1座

58.荃灣荃威花園N座

59.荃灣環宇海灣7座

60.油麻地駿發花園3座

61.青衣翠怡花園7座

62.屯門盈豐園2座

63.牛頭角樂華北邨欣華樓

64.葵涌寧峰苑庭峰閣

65.天水圍慧景軒3座

66.將軍澳彩明苑彩松閣

67.將軍澳將軍澳中心5座

68.天水圍俊宏軒1座

69.將軍澳清水灣半島6座

70.薄扶林置富花園富怡苑

71.銅鑼灣東角道24號置安大廈

72.沙田希爾頓中心C座

73.北角英皇道117號嘉信大廈A座

74.屯門美樂花園7座

75.沙田愉翠苑愉賢閣

76.沙田碧濤花園金蘭閣

77.屯門瑜翠園1座

78.觀塘康寧道11號冠天閣

79.將軍澳 CAPRI 8座

80.沙田穗禾苑豐年閣

81.又一村又一居31座